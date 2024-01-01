Из Перми запустили прямые авиарейсы в Красноярск Они будут выполняться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 ноября жители Прикамья могут добраться до Красноярска на самолёте напрямую: международный аэропорт Пермь запустил новый авиамаршрут. Об этом напомнили в пресс-службе краевого минтранса.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолётах Airbus A319. Стоимость билетов начинает от 7 тыс. руб. Авиамаршрут будет субсидироваться до конца года.

В рамках субсидируемой программы жители региона могут также отправиться в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Махачкалу, Когалым, Нарьян-Мар и Усинск.

Отметим, в осенне-зимнем расписании пермского аэропорта сохранится частота полётов по востребованным направлениям в Москву и Санкт-Петербург. В частности, в Москву ежедневно выполняется шесть рейсов: пять — авиакомпанией «Аэрофлот» и один — «Победой». В Северную столицу пермяки могут ежедневно улететь на рейсах «России», «Победы» и Smartavia.

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