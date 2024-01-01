Александра Пермякова В Перми 13 жителей похитили 7 млн при получении маткапитала Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 13 жителей Перми.

По версии следствия, за пять лет — с 2018 по 2022 год — обвиняемые похитили более 7 млн руб. бюджетных средств при получении социальных выплат в виде маткапитала.





Они предоставляли в органы ЗАГС Перми и Социальный фонд России заведомо ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.





Как уточняют в МВД по Пермскому краю, речь идёт о 14 эпизодах хищений денежных средств из бюджета РФ в крупном размере. Совершили их 12 жителей Прикамья и одна жительница Удмуртии (от 38 до 47 лет).





Двое мужчин, 38 и 40 лет, решили воспользоваться нормой законодательства, которая даёт право ЗАГС регистрировать ребёнка, если он родился вне роддома и если имеется заявление свидетеля, присутствовавшего при родах. Они подыскивали женщин, которые, заручившись показаниями лжесвидетелей, получали свидетельства о рождении в органах ЗАГС. А затем эти документы относились в Пенсионный фонд, где мошенники получали госсертификат на маткапитал.





Им было предъявлено обвинение по ст. «Мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским райсудом.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что жителю Перми вынесли приговор за сбыт крупной партии контрафактного алкоголя. У него изъяли 12 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции.

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