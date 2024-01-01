Александра Пермякова Жителю Перми вынесли приговор за сбыт крупной партии контрафактного алкоголя У него изъяли 12 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Перми признан виновным по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции).

По данным суда, пермяк приобрёл контрафактную алкогольную продукцию, чтобы продать её на территории города. Для хранения товара он арендовал гаражный бокс на территории одного из городских мини-рынков.





Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность в декабре 2022 года. Было выявлено, что он продал два ящика алкоголя своему знакомому.





Из незаконного оборота изъято свыше 12 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции, из них около 1,5 тыс. спиртного с поддельными товарными знаками.





Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. руб., с испытательным сроком 3 года.



Приговор в законную силу не вступил и при наличии оснований будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке. Гособвинение настаивало на 4,5 годах лишения в колонии строгого режима со штрафом 420 тыс. руб.

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