Алёна Бронникова Пермский Театр-Театр ищет лисью шкуру для спектакля «Женитьба» Премьера постановки по пьесе Гоголя состоится в феврале Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский Театр-Театр обратился к зрителям с просьбой подарить лисью шкуру для образа Фёклы Ивановны в спектакле «Женитьба» (16+). Об этом пресс-служба театра рассказала в telegram-канале.

Эскиз костюма / Telegram-канал "Театр-Театр Пермь"

«Пошивочный цех Театра-Театра разыскивает лисью шкуру, которая станет финальным штрихом образа свахи Фёклы Ивановны — ведь какая же женитьба без свахи? Сыграет Фёклу неподражаемая Евгения Барашкова», — сообщается в посте.

Лисья шкура должна быть такой, как представлена на эскизе художника. Дарителю вручат билеты на премьеру драматического спектакля, который состоится 13 февраля 2025 года.

Как указано на сайте ТТ, в постановке Михаила Бычкова текст Гоголя полностью сохранён, а действие не перенесено в современность.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 22 декабря состоится техническое открытие детской сцены ТТ, а через несколько дней — и официальное открытие. Новая площадка в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12в получила название Театр-Тятрик. Спектаклями открытия станут «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в Стране Чудес» (6+).

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