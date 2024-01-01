На СВО погиб выпускник коррекционной школы-интерната из Прикамья Динаиля Рангулова похоронили на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В Бардымском муниципальном округе простились с 34-летним участником СВО Динаилем Рангуловым. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Динаиль родился 20 июня 1990 года. Учился в Бардымской коррекционной школе-интернате, а после этого — в Осе на маляра.

В этом году, 27 августа, мужчина заключил контракт о военной службе в Вооружённых силах РФ и погиб 4 ноября в ходе выполнения спецзадач на территории Украины.

Проститься с военнослужащим пришли чиновники и жители деревни.

Напомним, в минувшие выходные в Бардымском округе также похоронили другого участника СВО, Илсафа Ибрагимова. Мужчину отправили в зону боевых действий в ходе мобилизации осенью 2022 года. Он погиб в мае этого года.

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