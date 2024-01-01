В Прикамье простились с погибшим участником СВО Илсафом Ибрагимовым Его отправили в зону боевых действий в ходе мобилизации осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В селе Аклуши простились с участником СВО, рядовым Илсафом Ибрагимовым. Об этом сообщает администрация Бардымского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Илсаф Ибрагимов родился в с. Аклуши 13 марта 1998 года. С 1 по 4 классы учился в Аклушинской начальной школе, а с 5 по 9 классы — в Тюндюковской среднеобразовательной школе.

После окончания школы он поступил в Бардымский филиал Краевого политехнического колледжа по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

С 2019 по 2020 годы он служил в рядах вооруженных сил РФ, а во время мобилизации, 28 сентября 2022 года, его призвали в учебный центр Еланского гарнизона Свердловской области.

В январе 2023 года отправили в зону СВО. Мужчина погиб в мае этого года при выполнении задания в зоне боевых действий. При каких обстоятельствах — не уточняется.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Похороны прошли в родном селе погибшего военнослужащего. В траурном митинге приняли участие представители администрации округа, районного военкомата, депутаты, ветераны, общественные организации, а также родные и близкие погибшего.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Местные власти выразили поддержку и соболезнования семье и близким военнослужащего.

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