Бывший президент пермской телерадиокомпании устроился на работу в московский вуз Последние годы Григорий Волчек работал в газете «Пермская нефть» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Григорий Волчек, бывший в 1990-е годы президентом Пермской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Т-7», трудоустроился в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В вузе он будет заниматься связями с общественностью. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

После ухода из компании «Т-7» Григорий Волчек стал журналистом в краевой газете «Звезда», затем работал в пресс-службе «ЛУКОЙЛ Оверсиз», был помощником депутата Государственной думы Игоря Сапко. С 2019 года занял пост главного редактора корпоративного издания «Пермская нефть», а в последние годы работал обозревателем этой газеты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что и.о. главы Орджоникидзевского района Перми назначили Светлану Ломаеву. Ранее она курировала в администрации несколько отделов. Предшественник Ломаевой на этом посту, 44-летний Евгений Карабатов, покинул должность 14 октября.

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