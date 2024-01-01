ДТП на трассе Нытва–Краснокамск под Пермью вызвало большую пробку Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

На трассе Нытва—Краснокамск в Пермском крае в воскресенье, 15 декабря, случилось дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало многокилометровую пробку. Об этом сообщили водители в социальных сетях.

Свидетели утверждают, что на участке близ Нытвы образовался значительный затор. В нём застряли как грузовые, так и легковые автомобили. Авария произошла в среднем ряду, рассказывают шофёры.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке дороги от Нытвы до Краснокамска накануне действительно произошло ДТП. Из-за этого на протяжении десяти километров возникла автомобильная пробка.

В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали.

В настоящее время движение по трассе не затруднено.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 14 декабря на трассе Пермь—Екатеринбург в столкновении двух грузовиков пострадал один человек.

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