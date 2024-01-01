На трассе Пермь — Екатеринбург в столкновении двух грузовиков пострадал один человек Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Госавтоинспекцией Свердловской области

Рано утром 14 декабря, приблизительно в 4:25, на 172 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовиков, сообщили сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным сведениям, 54-летний шофёр, управляя автомобилем «Фусо Кантер», гружёным электротехническим оборудованием. и двигаясь из Екатеринбурга в Пермь, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Камаз» с полуприцепом.

В результате аварии 45-летний водитель «Камаза» получил травмы различной степени тяжести, в то время как водитель «Фусо» не пострадал.

Оба водителя прошли проверку на алкоголь, и по результатам освидетельствования, оба оказались трезвыми.

В отношении водителя «Фусо» составлен административный протокол за нарушение статьи 12.24 КоАП РФ, а также протокол по статье 11.23 ч. 3 КоАП РФ за несоблюдение режима труда и отдыха. На месте происшествия Госавтоинспекция провела необходимые процессуальные действия, и в настоящее время проводится проверка.

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