В Пермском крае похоронили погибшего на СВО 19-летнего Тимура Ижгузина Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Бардымского муниципального округа Пермского края, гвардии рядовой Тимур Ижгузин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Похоронили бойца на малой родине в д. Верхний Ашап.

Тимуру Ижгузину было всего 19 лет. Он родился 15 февраля 2005 года, окончил Новоашапскую основную школу, обучался в Пермском химико-технологическом техникуме по специальности «Сварочное производство». В ноябре 2023 года молодой человек подписал контракт с минобороны для прохождения военной службы.

Находясь на СВО, он получил удостоверение «Ветеран боевых действий».

Погиб Тимур 17 июня 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб военнослужащий из Верещагинского городского округа Пермского края Константин Карпов. Мужчине было 49 лет. Его похоронили 13 декабря.

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