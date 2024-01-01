В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Константин Карпов С ним простятся 13 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

Как сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях, 3 августа прошлого года в ходе СВО погиб рядовой Константин Карпов. Он находился в зоне боевых действий в качестве старшего радиотелефониста радиостанции взвода управления войсковой части.

Константин родился 4 июля 1975 года. Окончил 11 классов школы № 2 в Нытве, а в 1993 году с семьёй переехал в Верещагино.

С декабря 1993-го по июль 1995 года проходил службу в Вооружённых силах РФ. После этого работал в строительной сфере. В сентябре 2022 года мужчина попал под мобилизацию. Обстоятельства смерти не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования его маме, брату и всем родным и близким.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 декабря в местном дворце досуга в Верещагино.

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