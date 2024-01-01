В выходные в Индустриальном районе Перми автобусы снова изменят путь следования Ограничение введены для всех видов транспорта Поделиться Твитнуть

С 23 часов 30 минут 13 декабря до 6:00 16 декабря временно прекращено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Речь идёт об участке с пересечением трамвайной линии в районе Стахановского кольца. В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности участников дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей.

Этот же участок дороги закрывался и в минувшие выходные.

В связи с ремонтными работами 14 и 15 декабря в районе перекрёстка улиц Мира и Стахановской изменится путь следования ряда автобусных маршрутов.

Как уточнили в департаменте транспорта горадминистрации, автобусы №4 из центра города будут следовать без заезда на остановку «Улица Стахановская». А автобусы №36 из центра города начнут объезжать закрытый участок по ул. Советской Армии.

Остальные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрёстке улиц Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.

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