В столкновении трёх иномарок в Перми пострадали два человека ДТП произошло на Бродовском тракте Поделиться Твитнуть

фото: «ЧП Пермь | новости»

В пятницу, 13 декабря, на полосе Бродовского тракта, ведущей к Восточному обходу Перми, произошло столкновение иномарок. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». Очевидцы писали, что у машин с повреждёнными капотами лежат пострадавшие.

Как выяснил портал 59.ru, по предварительным данным краевой ГАИ, авария произошла примерно в 7:30 и в ней участвовали три автомобиля. Водитель Kia, двигавшийся в сторону Голого Мыса, попытался обогнать другие машины, но в результате столкнулся лоб в лоб с Kia Sportage и Toyota. В результате инцидента пострадали как водитель, который шёл на обгон, так и водитель Toyota.

В министерстве здравоохранения Прикамья подтвердили, что в результате аварии пострадали два человека. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 декабря Госавтоинспекция Пермского края из-за ухудшения погодных условий перешла на усиленный режим работы и призывает водителей соблюдать осторожность. Сегодня в Прикамье ожидаются снегопады.

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