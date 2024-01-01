Госавтоинспекция Прикамья перешла на усиленный режим несения службы Это связано с ухудшением погодных условий Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Госавтоинспекция Пермского края перешла на усиленный режим работы и призывает водителей соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Согласно данным метеорологической службы, в пятницу, 13 декабря, в Пермском крае ожидаются снегопады, особенно в южных районах, где прогнозируется выпадение от 6 до 12 мм осадков.

В этой связи Госавтоинспекция настоятельно советует всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Снегопад может значительно ухудшить видимость на трассах, повысить риск скольжения на дороге и создать неблагоприятные условия для движения. На асфальте возможно образование снежного наката.

Инспекторы уже патрулируют наиболее сложные участки дорог с включёнными проблесковыми маячками, следя за ситуацией на трассах и оказывая помощь водителям при необходимости. Дорожная техника также начала свою работу.

В случае возникновения нештатной ситуации на дороге необходимо обратиться в дежурную часть полиции по номерам 02 или 102.

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