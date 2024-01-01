Пермяк остудил у сети АЗС более 100 тысяч рублей за ошибку заправщика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми выиграл суд против сети автозаправок, требуя возмещения ущерба за залитый в его автомобиль бензин вместо дизельного топлива. Об этом сообщает ВЕТТА.

В феврале 2023 года сотрудник заправки допустил ошибку, что привело к поломке транспортного средства и необходимости дорогостоящего ремонта. АЗС отказалась компенсировать ущерб добровольно, после чего пострадавший решил обратиться в судебные инстанции.

Мировой судья встал на сторону автомобилиста и обязал компанию возместить расходы на ремонт транспортного средства, кроме того водителю присуждена компенсация морального вреда. А ещё сеть автозаправочных станций выплатит штраф за несвоевременную выплату денег. В общей сложности пермяк получил более 137 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что средняя цена дизельного топлива на АЗС Прикамья превысила 70 руб. за литр, а бензин АИ-98 подорожал до 83,64 руб. за литр.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.