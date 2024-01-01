Темпы роста цен на топливо в Пермском крае увеличиваются Литр высокооктанового бензина за неделю снова подорожал на 80 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 3 по 9 декабря средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 41 коп. и составила 60,50 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 31 коп., до 54,89 руб., бензина марки АИ-95 — на 39 коп., до 59,52 руб., АИ-98 и выше — на 80 коп., до 83,64 руб. Цена литра дизельного топлива выросла на 54 коп., достигнув отметки 70,23 руб.

Пермский край является самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо и по стоимости на отдельные марки бензина и ДТ.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 79 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Камчатском крае (+1%), снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Тыва (-0,1%).

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо отслеживается по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах Российской Федерации.

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