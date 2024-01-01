Выбран подрядчик на строительство универсального спорткомплекса в Березниках Работы почти за 2,5 млрд рублей выполнит ООО «Стройуниверсал-Парма» Поделиться Твитнуть

Контракт на строительство универсального спортивного комплекса в Березниках Пермского края будет подписан с ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания стала единственным участником торгов. С ней краевые власти заключат договор по начальной (максимальной) цене — 2 млрд 489,4 млн руб.

Как указано в техническом задании, в четырехэтажном здании разместятся административные помещения, спортивные залы, баскетбольные площадки, беговая дорожка, бассейн 25 м на 6 дорожек и 42 посещения в смену, буфет. Вместимость трибун — не менее 550 зрителей. Общая площадь здания составит 17 тыс. кв. м.

На проектирование исполнителю отводится 9 месяцев (до 27 сентября 2025 года), строительные работы должны быть завершены в 2027 году.

Возвести УСК планируется в городском парке со стороны ул. Юбилейной.

Напомним, ООО «Стройуниверсал-Парма» построило в Перми спорткомплекс «Энергия».

Ранее «Новый компаньон» писал, что на спорткомплекс в Березниках из краевого бюджета выделят 1,3 млрд руб. Остальные средства привлекут из внебюджетных источников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.