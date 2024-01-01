Алёна Бронникова Из краевого бюджета выделят 1,3 млрд рублей на спорткомплекс в Березниках Начать строительство планируется в текущем году Поделиться Твитнуть

На строительство универсального спортивного комплекса (УСК) в Березниках из бюджета Пермского края планируется выделить 1,3 млрд руб. Дополнительно будут привлечены средства за счёт внебюджетных источников.

В соответствии с заявкой краевого министерства физической культуры и спорта, в 2024 году на реализацию проекта направят 300 млн. В последующие два года финансирование проекта составит по 500 млн руб. ежегодно.

«Оценочная стоимость проекта составляет 2 млрд руб. Окончательная стоимость будет определена по результатам заключения государственной экспертизы», — сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в бюджет региона на 2024-2026 годы.

В феврале прошлого года минспорта выбрало место под строительство УСК в Березниках. Его планируют возвести в городском парке со стороны ул. Юбилейной в рамках проекта «Пермь — баскетбольная столица». На территории объекта обустроят четыре тренировочные площадки, одну площадку с выдвижными трибунами на 1,5 тыс. мест, тренажёрный и фитнес-залы, гостиницу на 80 мест и конференц-зал.

Общая площадь здания составит 11 тыс. кв. м. На проектные и изыскательские работы компания «Уралкалий» выделила 25 млн руб. Начать строительство планируется в 2024 году.

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