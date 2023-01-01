В Березниках утверждена площадка для строительства нового баскет-холла Он должен заработать к 2025 году Поделиться Твитнуть

Новый баскет-холл в Березниках Пермского края возведут в городском парке со стороны ул. Юбилейной, о выбранном месте строительства объекта сообщили в минспорта Прикамья.

Напомним, в рамках проекта «Пермь – баскетбольная столица» в Березниках к 2025 году должны построить баскет-холл. На проектные и изыскательские работы компания «Уралкалий» уже выделила 25 млн руб.

Универсальный спортивный комплекс (УСК) будет включать в себя четыре тренировочные площадки, одну площадку с выдвижными трибунами на 1,5 тыс. мест, а также залы с тренажёрами и для фитнеса. На втором этаже УСК должна появиться гостиница на 80 мест для спортсменов и тренеров, а также конференц-зал.

Общая площадь здания составит 11 тыс. кв.м. Начать строительство планируется в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.