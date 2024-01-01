Алёна Бронникова В ФРПК рассказали, почему расторгли контракт с застройщиком спорткомплекса на Иве На данный момент работы на объекте выполнены на 27% Поделиться Твитнуть

кадр с онлайн-трансляции строительства ледовой арены в микрорайоне Ива от 9 декабря 2024 года

В Фонде развития Пермского края (ФРПК) рассказали о причине расторжения договора с ООО «Строй-Комплекс», генеральным подрядчиком строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми.

«После внесения изменений в проектную документацию и увеличения стоимости строительства у концессионера не было подтверждения о дополнительном финансировании проекта. Как следствие, было принято решение расторгнуть договор генерального подряда по соглашению сторон», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

На данный момент объём выполненных работ на объекте составляет 27%. Подрядчик завершил работы по устройству железобетонных конструкций фундаментов, монолитного каркаса и перекрытий здания, смонтировал металлические конструкции и покрытие кровли из профлиста. Продолжаются работы по монтажу металлических конструкций подвесной системы фасадов здания, изготавливаются трёхслойные сэндвич-панели, витражные конструкции, ведётся устройство монолитной плиты. В декабре рабочие приступят к монтажным работам по устройству кровли.

Напомним, концессионное соглашение на выполнение комплекса работ по строительству и оснащению ледового спорткомплекса в Перми было подписано в апреле 2023 года с ООО «Красная машина» (учредителем и управляющей компанией выступил ФРПК). Летом того же года был выбран подрядчик, им стал «Строй-Комплекс», на работы выделили 1,2 млрд руб.

Осенью 2024 года генподрядчик сменился, договор был перезаключён в октябре. Соглашение о расторжении договора генерального подряда со «Строй-Комплексом» было подписано 25 октября. Новый договор генерального подряда с Корпорацией развития Пермского края был заключён 30 октября.

Двухэтажное здание будет иметь две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Здесь будут проводиться тренировки и игры по хоккею и кёрлингу, а также массовые катания на коньках по 200 человек в смену. Строительство планируется завершить в 2025 году.

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