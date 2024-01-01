В Перми подписано постановление о демонтаже павильона клуба «Амкар» Магазин снесут в ближайшие дни Поделиться Твитнуть

Официальный магазин футбольного клуба «Амкар» (Пермь, ул. Куйбышева, 95б/1) подлежит сносу. Соответствующее решение принял и.о. главы администрации Свердловского района Перми Александр Коротких, об этом пишет ВЕТТА.

В документе говорится, что принудительный демонтаж проведут в ближайшее время, а ответственность за перемещение и хранение объекта возложена на МКУ «Содержание муниципального имущества». Местом временного хранения объекта определена площадка по ул. Волочаевской, 32 в Перми.

Напомним, в сентябре АНО «Футбольный клуб «Амкар-Пермь» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о демонтаже павильона, в котором расположен магазин с официальной фанатской атрибутикой. В феврале этого года администрация Свердловского района Перми признала его незаконно размещённым движимым объектом и потребовала сноса. Для отмены этого решения футбольный клуб обратился в суд. Однако в удовлетворении иска «Амкару» было отказано.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в июле на площадке ТРЦ «Планета» открылся новый фаншоп футбольного клуба «Амкар-Пермь». Он стал первым официальным магазином продукции с символикой пермского футбольного клуба за пределами стадиона «Звезда».

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