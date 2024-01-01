Бывший замгубернатора Прикамья объявил о сборе подарков в детдома Кировской области Никита Белых ищет волонтёров Поделиться Твитнуть

Никита Белых

Константин Долгановский

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых собирает команду волонтёров, чтобы устроить праздник для ребят из детских домов в преддверии Нового года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Мы в Кирове несколько лет реализовывали простой, понятный, но достаточно востребованный проект. Я покупал за свои деньги сладкие подарки, а волонтёры развозили их по детским домам, где устраивали маленьким воспитанникам праздник, вручая подарки. Я хочу возобновить эту практику», — написал Белых в соцсетях.

В связи с этим он призвал тех жителей Кировской области, кто «готов и хочет сделать доброе дело — порадовать маленьких детишек сладкими подарками и организовать для них небольшое торжество», написать ему в личные сообщения.

По данным «Нового компаньона», волонтёры, согласившиеся участвовать в этой предновогодней акции, будут развозить не только сладкие подарки, которые предоставит Никита Белых, но могут добавить что-то от себя. Получателями будут ребята из детских домов и нуждающиеся семьи.

Напомним, в июне этого года Никита Белых вышел из колонии, где он отбывал наказание за получение взятки в особо крупном размере, будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Было установлено, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер, а в 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб.

После освобождения он вернулся в Пермь и начал работать заместителем гендиректора по корпоративным вопросам в АО «Кондитерская фабрика «Пермская». Также он заявлял о планах создания женского баскетбольного клуба.

В 2001 году Никита Белых был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. В 2004-2005 годах работал заместителем губернатора Пермской области. В 2005-2008 годах возглавлял партию «Союз правых сил». В 2006 году переизбран депутатом Законодательного собрания Пермского края по списку СПС. В 2009-2016 годах был губернатором и председателем правительства Кировской области.

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