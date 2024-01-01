Приставы начали разыскивать автомобили должников на парковках Перми Рейды пройдут во всех районах Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ТК ВЕТТА

В Перми судебные приставы начали разыскивать автомобили должников на парковках города. Рейды проводятся у торговых центров и офисных зданий.

Приставы на телефон фотографируют номера машин, затем пробивают их по базе, и если автомобиль принадлежит должнику, транспортное средство арестовывается и вывозится на эвакуаторе, пояснили ТК ВЕТТА в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

«Такие рейды пройдут по всему городу», — добавили в ГУФССП.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае судебные приставы забрали полуторагодовалого ребёнка с врождённым заболеванием из семьи, отказавшейся лечить его. Так как несовершеннолетний не получал должного медицинского наблюдения и обеспечения, его передали органам опеки и попечительства. Родителей ещё могут восстановить в правах, если они докажут в суде, что готовы заботиться о здоровье своего сына.









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