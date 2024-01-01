Алёна Бронникова В Прикамье ребёнка с опасным заболеванием забрали у отказавшихся его лечить родителей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы забрали малыша из семьи, отказавшейся лечить его от опасного врождённого заболевания. Ребёнок в возрасте 1,5 года не получал должного медицинского наблюдения и обеспечения, поэтому его передали органам опеки и попечительства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, исполнительные документы об ограничении супругов в родительских правах поступили в отдел по Кунгурскому, Кишертскому и Берёзовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Причиной стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«При наличии у полуторагодовалого ребёнка врождённого заболевания, требующего наблюдения врачей и регулярной терапии, ни мать, ни отец за медицинской помощью не обращались, предписания специалистов не выполняли. Граждане, зная о решении суда, намеренно начали скрываться от его исполнения, продолжая подвергать опасности жизнь и здоровье сына», — рассказали в управлении.

Сотрудники ведомства организовали разыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что женщина с ребёнком покинули место регистрации и выехали из Кунгурского района в Кишерть. В сотрудничестве с полицией был установлен примерный адрес их местонахождения. В результате поквартирного обхода их удалось найти.

Ребёнка передали органам опеки и попечительства, ему будет оказана необходимая медпомощь. Родители могут восстановиться в родительских правах, если докажут в суде, что готовы заботиться о здоровье своего сына.

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