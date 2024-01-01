В Перми прокуратура заставила руководителей школ погасить долги по контрактам Сумма задолженности была более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку в школах. Надзорное ведомство заинтересовало, как соблюдается законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Как выяснилось, часть образовательных учреждений района задолжали по контрактам более 3 млн руб.

«На протяжении 2024 года допускались нарушения сроков оплаты оказанных услуг, денежные средства в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей длительное время не перечислялись», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки руководителям учреждений образования внесли представления. После этого администрации учреждений погасили задолженность в размере более 3 млн руб. по исполненным контрактам.

Как писал «Новый компаньон», ранее в Прикамье прокуратура нашла нарушения в выплатах зарплат медикам скорой в Кудымкаре. Работники жаловались властям на условия труда и записали обращение к губернатору.

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