В Прикамье прокуратура нашла нарушения в выплатах зарплат медикам скорой в Кудымкаре Работники жаловались властям на условия труда Поделиться Твитнуть

Кудымкарская городская прокуратура и Государственная инспекция труда Пермского края провели проверку соблюдения трудовых прав работников скорой медицинской помощи в больнице Коми-Пермяцкого округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили проверяющие, в состав минимального размера оплаты труда медработников необоснованно включались доплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, а они должны начисляться сверх установленного МРОТ. Таким образом, зарплата работникам скорой за январь — октябрь 2024 года была исчислена с нарушением и выплачена не в полном объёме.

В связи с этим главврачу внесли представление. Прокуратура также инициировала привлечение виновных лиц к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — «Нарушение трудового законодательства».

Напомним, в конце ноября сотрудники скорой помощи Кудымкара обратились к краевым властям с жалобой на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда. Они опубликовали видеообращение, в котором рассказали о разнице между зарплатой в их учреждении и в других подстанциях региона.

В краевом минздраве тогда прокомментировали эту ситуацию, сообщив, что «формирование окладной части и стимулирующих выплат сотрудников скорой медицинской помощи Кудымкара производится согласно действующим нормативам, утверждённым во исполнение федеральных указаний». В то же время в минздраве заявили, что начали проверку.

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