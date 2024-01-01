Александра Пермякова Пожаловавшиеся на низкие зарплаты медики скорой из Кудымкара ждут ответа от губернатора Они записали открытое видеообращение и ждут ответа от губернатора в прямом эфире, который он проводит 26 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видеообращения сотрудников скорой из Кудымкара Пермского края

Сотрудники скорой, которые обратились к губернатору Пермского края с жалобой на низкие зарплаты и тяжёлые условия труда, надеются, что он даст ответ в прямом эфире, который пройдёт 26 ноября в 19.00 по местному времени. Об этом они рассказали «Новому компаньону».

«Мы пока так и не дождались ответа на своё видеообращение. Будем звонить на прямой эфир губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, хотим ему задать вопрос по нашим зарплатам», — сказали «Новому компаньону» сотрудники скорой помощи из Кудымкара.





Медики из столицы Коми округа, напомним, опубликовали ранее видеообращение, в котором жаловались на низкие зарплаты и указывали на разницу между заработной платой в их учреждении и другими подстанциями региона.





«Мы несём ответственность за жизнь пациентов, самостоятельно принимаем решения, круглосуточно выезжаем на вызовы в любые погодные условия. Первыми приезжаем на инфаркты и инсульты, пожары, ДТП, рискуя своим здоровьем. Просим вас разобраться с нововведением в системе оплаты труда», — говорится в сообщении медиков.





По их словам, с 1 октября оклады фельдшеров в Кудымкаре составляют всего 15 195 руб., а врачей — 19 970 руб. В то же время на других станциях Прикамья фельдшеры получают до 17 050 руб., а врачи — до 28 970 руб.

Недовольны и водители скорой. Их оклад — около 11 тыс. руб. Общая зарплата после нововведений сократилась на 7 тыс. руб. и теперь не превышает 21 тыс. руб.





Медикам, по их словам, убрали доплаты за выездной стаж. И сейчас фельдшеры скорой помощи получают около 25 тыс. руб., несмотря на постоянные переработки и практически полное отсутствие выходных. Многие сотрудники задумываются о смене места работы — говорится в видео.





«Все сотрудники вынуждены работать на 1,5-2 ставки, чтоб заработать хоть какие-то деньги практически без выходных», — заявляют сотрудники.





Коллектив просит губернатора установить в крае собственную региональную надбавку для доведения соцвыплат фельдшерам и врачам СМП до 30 и 50 тыс. руб. соответственно, как это начинают делать в других регионах.





«Мы хотим, чтобы нас услышали и наш труд достойно оплачивался», — заявили медицинские сотрудники.





Кудымкарская городская прокуратура проверила информацию по вопросу начисления заработной платы. Нарушений ведомство не выявило. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования, по мнению городского прокурора Дамира Гайфуллина, не имеется.



Сейчас сотрудники скорой ждут и надеются на ответ губернатора.





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