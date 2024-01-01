В Прикамье хоронят погибшего на СВО чайковца Степана Гоголева Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб чайковец Степан Гоголев, об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа Пермского края и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Рядовой Степан Гоголев служил гранатомётчиком в мотострелковом подразделении. Проявив мужество и героизм, он погиб во время несения военной службы 8 октября 2024 года.

«11 декабря на ст. Чайковская проводим героя-земляка в последний путь. Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме творчества по ул. Коробейникова, 2, гражданская панихида — в 11:00», — сказано в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 декабря в с. Краснояр-2 Бардымского округа Прикамья похоронили погибшего в июне при выполнении боевых задач СВО 46-летнего Эдуарда Хафизова. У мужчины остались жена и дочь.

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