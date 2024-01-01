На СВО погиб Эдуард Хафизов из Бардымского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Бардымского округа Пермского края Эдуард Хафизов. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Похороны бойца состоялись 10 декабря в с. Краснояр-2. В траурном митинге приняли участие представители властей, районного военкомата, родственники, друзья и коллеги Эдуарда.

Мужчина родился в Барде 6 марта 1978 года, окончил Бардымскую среднюю школу, в 1987 году поступил в среднее профессионально-техническое училище, получил профессию водителя. В 1996-1998 годах служил в рядах ВС РФ.

В мае 2024 года заключил контракт для прохождение военной службы. Погиб 21 июня при выполнении задач в ходе специальной военной операции. У него остались жена и дочь.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО 22 ноября 2024 года при исполнении должностных обязанностей погиб житель Сивинского округа Пермского края Андрей Мальцев. Ему было всего 25 лет. Похороны военнослужащего пройдут 11 декабря.

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