В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 25-летнего Андрея Мальцева Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Сивинского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины 22 ноября 2024 года при исполнении должностных обязанностей погиб житель Сивинского округа Пермского края Андрей Мальцев, об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрею Мальцеву было всего 25 лет. Как молодой человек попал на спецоперацию, где именно и при каких обстоятельствах погиб, власти не уточнили.

Как уточняет ВЕТТА, отпевание и прощание с бойцом состоится 11 декабря: сначала в доме родителей с 10:00 до 12:00 по адресу: с. Буб, ул. Сосновый Бор, 9, кв. 2, а с 12:00 — в Бубинском доме культуры по адресу: с. Буб, ул. Бубинская, 19. В 13:00 начнётся траурный митинг.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 12 декабря пройдут похороны погибшего на СВО жителя Частинского округа Олега Бочкарёва. Он погиб в зоне боевых действий 2 июня 2024 года. Прощание с военнослужащим состоится в Частинском доме культуры с 11.00.

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