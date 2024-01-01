Александра Пермякова На СВО погиб житель Прикамья Олег Бочкарёв Похороны пройдут 12 декабря Поделиться Твитнуть

Олег Бочкарёв. Фото: Администрация Частинского округа

Олег Бочкарёв погиб 2 июня 2024 года. О гибели участника СВО сообщила администрация Частинского округа Пермского края.

Прощание с Олегом Бочкарёвым состоится 12 декабря в Частинском доме культуры, начало траурного митинга в 11.00.





Как сообщает администрация, Олег был старшим стрелком штурмового взвода.





На СВО он находился около полугода: контракт подписал 26 октября 2023 года, погиб при выполнении боевых задач второго июня 2024 года.





У него остались родители, брат, жена и трое маленьких детей.





«Олег был человеком немногословным, открытым, скромным. Он старший брат в семье. Был любящим отцом, сыном и братом», — отмечают в администрации.





35-летний Олег Бочкарёв — уроженец деревни Мельничная, проживал в селе Частые вместе с родителями. После школы окончил Частинский филиал «Строгановского колледжа» по специальности машинист-тракторист. Затем полтора года отслужил срочную службу в звании младший сержант. Работал дальнобойщиком, любил ездить на рыбалку и охоту.





«Администрация и Дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования маме, отцу, жене, детям, родным и близким Олега Николаевича», — говорится в сообщении.

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