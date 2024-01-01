Алёна Бронникова Ограничение движения транспорта по улице Июльской в Перми продлили до мая Движение рядом со строящимся бассейном было закрыто ещё в июле Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми продлили ограничение движения транспорта на участке по ул. Июльской от ул. Агатовой до строящегося объекта по ул. Уинской, з/у 70а. Согласно распоряжению краевого минтранса от 10 декабря, меры будут действовать до мая 2025 года.

Летом ведомство сообщало о временном прекращении движения всех видов транспортных средств с 1 июля до 10 сентября 2024 года по данному участку в связи со строительством тепловой сети.

Как указано в документе о внесении изменений, решение о продлении ограничений было принято на основании обращения Пермских тепловых сетей филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс». Таким образом, движение на участке будет закрыто до 00:00 26 мая 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по ул. Уинской, 70а ведётся строительство бассейна. Зимой спецзастройщик «Ива-Девелопмент» получил разрешение на возведение объекта.

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