Алёна Бронникова В Перми ограничат движение транспорта на трёх улицах Ограничения коснутся Сокольскую, Малую и Июльскую улицы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на несколько дней будет прекращено движение сразу по трём городским улицам. В министерстве транспорта Пермского края просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Ограничения коснутся ул. Сокольскую, где движение транспорта запретят на участке от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской с 08:00 10 июля до 00:00 24 июля. А также ул. Малую. Движение будет ограничено на участке в районе дома № 6 с 08:00 11 июля до 08:00 21 июля.

На более длительный период движение всех видов транспорта будет прекращено по ул. Июльской. Уже действующие ограничения продлят 00:00 10 сентября 2024 года.

Ведомство также предупредило об ограничении движения транспорта по ул. Писарева в Перми. В связи со строительством сети теплоснабжения движение временно прекращено на участке от ул. Вильямса до ул. Писарева, 6 с 10 по 16 июля.

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