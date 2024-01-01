Елена Синица На улице Писарева в Перми ограничат движение Речь идёт об участке от ул. Вильямса до ул. Писарева, 6 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 00:00 10 июля до 00:00 16 июля по ул. Писарева (от ул. Вильямса до ул. Писарева, 6) будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, ограничение необходимо для обеспечения безопасности движения во время строительства сети теплоснабжения. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.





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