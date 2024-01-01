В минтарифов Прикамья объяснили увеличение платы за отопление Пересчитать нормативы потребовала прокуратура Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Сотрудники министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края прокомментировали увеличение стоимости отопления в домах, где отсутствует общедомовой учёт тепловой энергии, сообщает perm.aif.ru.

В ведомстве пояснили, что с октября 2024 года произошли изменения в нормативных показателях потребления отопления. И прокуратура начала проверку для оценки обоснованности новых нормативов из-за их увеличения. Соответствующие запросы надзорный орган направил в госжилнадзор.

В министерстве тарифов отметили, что нормы потребления отопления с 2019-го по сентябрь 2024 года были пересмотрены по решению краевого суда, на основании иска прокуратуры. Также были введены новые нормативы, вступившие в силу с октября 2024 года.

Эти показатели используются для расчёта оплаты отопления в многоквартирных домах без общедомового прибора учета, уточнили в ведомстве.

По словам специалистов министерства, именно прокуратура потребовала пересчитать нормативы, опираясь на данные о реальном потреблении тепла в аналогичных домах с приборами учёта.

В министерстве предупреждали, что подобные расчёты приведут к удорожанию услуг.

Новые нормативы охватывают все муниципалитеты, разделённые на девять климатических зон, учитывая тип стен и этажность. Например, для квартир площадью 50 кв. м в многоквартирных жилых домах Верещагинского, Краснокамского, Горнозаводского, Чайковского округов и ЗАТО «Звёздный», где не установлены приборы учёта, плата за отопление вырастет на 26% и составит около 6,5 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жители аварийного дома в Чусовом возмутились, когда получили счета за отопление по 6 тыс. руб. на квартиру.

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