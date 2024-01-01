Экс-владельца «Пермалко» внесли в список террористов Ранее предприниматель Юрий Шефлер и компании, находящиеся под его управлением, были уличены в оказании помощи ВСУ Поделиться Твитнуть

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят бизнесмен Юрий Шефлер и его компании Amber Beverage Group Holding и Stoli Group, зарегистрированные в Люксембурге. Данные компании указаны в разделе «национальной части» перечня, который включает юридические лица и объединения, признанные в России экстремистскими или террористическими организациями.





Юрий Шефлер получил в СМИ прозвище «водочный король». Владелец SPI Group занимается производством и дистрибуцией алкогольной продукции. До недавнего времени водочный олигарх через Amber Beverage контролировал АО «Пермалко». В 2023-м это предприятие было выкуплено петрозаводским ООО «АлкоВорлд», принадлежащим выходцу с Украины Александру Глусю, бывшему топ-менеджеру российского отдела Nemiroff. «Перечень террористов и экстремистов (включенные): объединение, членами которого являются: Шефлер Юрий Викторович, ... частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Амбер Бевередж Груп Холдинг... ; частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Столи Труп...» — значится на сайте Росфинмониторинга. Юрий Шефлер получил в СМИ прозвище «водочный король». Владелец SPI Group занимается производством и дистрибуцией алкогольной продукции. До недавнего времени водочный олигарх через Amber Beverage контролировал АО «Пермалко». В 2023-м это предприятие было выкуплено петрозаводским ООО «АлкоВорлд», принадлежащим выходцу с Украины Александру Глусю, бывшему топ-менеджеру российского отдела Nemiroff.



В 2002 году Шефлер покинул Россию и продолжил развивать бизнес за рубежом, получив гражданство Великобритании.

В июле 2024-го «Новый компаньон» сообщал, что в Тамбовский районный суд поступил административный иск Генпрокуратуры о признании бывшего владельца пермского предприятия АО «Амбер Пермалко» Юрия Шефлера и связанных с ним компаний экстремистскими и требованием конфисковать их активы в России. По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поддерживает власти Киева, дискредитирует Вооружённые силы и власть России.

24 июля Тамбовский райсуд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России.





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