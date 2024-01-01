Алёна Бронникова Генпрокуратура требует признать экс-владельца «Пермалко» экстремистом Суд рассмотрит дело 23 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Тамбовский районный суд поступил административный иск Генпрокуратуры о признании бывшего владельца пермского предприятия АО «Амбер Пермалко» Юрия Шефлера и связанных с ним компаний экстремистскими и требованием конфисковать их активы в России. Как сообщает федеральный «Коммерсантъ», по версии надзорного органа, ответчики поставляют ВСУ военное оборудование и средства обеспечения.

Как считает Генпрокуратура, ВСУ получили более 120 тыс. беспилотников, а также автомобили, боеприпасы, питание и средства связи. В экстремистское объединение входят подконтрольные олигарху компании Amber Beverage Group Holdings S.a.r.l. и Stoli Group S.a.r.l., зарегистрированные в Люксембурге.

Источники издания сообщают, в иске Генпрокуратура указывает, что в основе объединения лежат общие «идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер». Группа ведёт деятельность в странах Евросоюза и в отдельных регионах РФ, а все действия направлены «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

По мнению Генпрокуратуры, Юрий Шефлер поддерживает власти Киева, дискредитирует вооруженные силы и власть России и поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии. При этом в европейских судах он пытается лишить госпредприятие «Союзплодоимпорт» прав на алкогольные торговые марки («Столичная» и «Московская»), которые, по версии следствия, были похищены им в конце 1990-х годов и использовались при производстве и продажи продукции за рубежом. Компании Amber и Stoli финансируют фонд «Поддержи Украину», куда в 2022–2023 годах было направлено 38 млн евро.

Фигурантам требуют запретить деятельность в России и обратить российские активы в пользу государства. В том числе, спиртзавод АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области мощностью 10 тыс. декалитров в сутки, капитализация которого превышает 2 млрд руб., ежегодная выручка — 1,5 млрд, а валовая прибыль — 700 млн руб. Предприятие не выплачивает дивиденды, а прибыль во исполнение заключённого с Amber кредитного соглашения перечисляется за границу в пользу участников экстремистского объединения. Объём средств за 2019–2022 годы составил более 1,6 млрд руб.

Шефлер также владеет АО «СПИ-РВВК» и дочкой ООО «РВВК» в Калининграде. Организации владеют значительными имущественными комплексами, которые в случае продажи могут кратно увеличить капитал членов экстремистской группы.

До вынесения решения по существу на предприятия наложены аресты. По информации «Интерфакса», судебный процесс назначен на 23 июля.

Юрий Шефлер в 1990-е годы стал сооснователем ТД «Садко-Аркада», акционером «Внуковских авиалиний», «Нафта-Москва», ГУМ и ЦУМ, в 1997 году приобрёл доли в «Союзплодоимпорте» и основал международную компанию S.P.I. Group в Люксембурге. В начале 2000-х бизнесмен покинул Россию, а затем году S.P.I. Group приобрела контрольный пакет акций пермского ОАО «Пермалко».

В группу компаний Amber Beverage Group предприятие вошло с 2018 года, в 2021-м организация сменила название с АО «Пермалко» на АО «Амбер Пермалко». В июне 2023 года Amber продала 92,6% акций завода петрозаводскому ООО «АлкоВорлд».

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