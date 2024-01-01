Александра Пермякова Более 245 тысяч документов подано через систему «Мой Арбитр» в Арбитражный суд Прикамья Стороны также могут знакомиться с делами в электронном виде Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как рассказала «Новому компаньону» председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова, количество подаваемых в электронном виде растёт.

Татьяна Мещерякова

Функционирует сервис подачи документов в электронном виде через систему «Мой Арбитр». Если в 2019 году в суд через систему «Мой Арбитр» в электронном виде поступило 103,6 тыс. документов, то за 11 месяцев 2024 года уже было подано 245 тыс. документов.





Стороны также могут знакомиться с материалами дел в электронном виде. Есть картотека арбитражных дел (КАД), обеспечивающая доступ ко всем судебным актам арбитражных судов, что позволяет полностью отслеживать движение по рассмотрению дела.





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