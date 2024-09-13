Марина Сизова Битва за право Как юриспруденция меняется в эпоху IT-технологий Поделиться Твитнуть

Сегодня сложно вообразить себе какую-либо сферу нашей жизни без информационных технологий. Это касается и юрис­пруденции. Развитие IТ-технологий оказывает огромное влияние как на работу юристов, так и на рынок юридических кадров и услуг. Мы поговорили с экспертами о том, как меняется профессия и могут ли заменить юристов роботы.

Технологии меняют профессию

Цифровизация и технологизация изменили вектор развития многих сфер, в том числе привели к трансформации юридической деятельности, — считает Наталья Сыропятова, декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Сегодня, приводит она примеры, распространено использование смарт-контрактов, приложений для автоматизации создания договоров, а также чата GPT для поиска правовой информации. Активно развиваются новые технологии: искусственный интеллект, робототехника, технологии виртуальной реальности, нейронные сети, блокчейн, в том числе в правотворчестве и правоприменении, в сфере оказания правовых услуг, проведении правовых экспертиз.

Судопроизводство, нотариальная и адвокатская деятельность используют цифровые платформы.

«Технологии искусственного интеллекта используются и при оказании бесплатной юридической помощи гражданам (например, электронный сервис «Правовая помощь»). Внедрение технологий искусственного интеллекта в юридическую практику получило название Legal AI», — рассказывает Наталья Сыропятова.

По словам профессора, доктора юридических наук, президента юрфирмы «Интернет и Право» Антона Серго, в целом IТ-технологии для юристов можно разделить на вспомогательный инструментарий (различные справочные и автоматизированные системы) и технологии, в работе которых есть потребность в современных юристах (различные автоматизированные и беспилотные системы — автомобильные, воздушные и др.), технологии дополненной и виртуальной реальности, обработка больших объёмов данных в государственных и коммерческих целях, включая работу с массивами персональных данных.

«Зачастую к новомодному ИИ относят любое алгоритмизированное решение типовой задачи, что не имеет ничего общего с ИИ, главной чертой которого является самообучение. Мы «видим» ИИ в работе робота-пылесоса (работающего по примитивным алгоритмам), но убеждены, что компьютерная игра в шахматы не является интеллектуальной. Пока тут есть проблемы «хайпа» и понятийного аппарата», — указывает на проблему Антон Серго.

Сейчас, по его словам, есть единицы систем ИИ в сфере юриспруденции, которые полноценно являются таковыми, но потенциал таких систем при сохранении производительности и доступа к данным очень большой.

«Компьютерные системы могут не только использоваться для поиска противоречий в существующих нормативно-правовых актах, но и помогать в обновлении законодательства, анализируя происходящие в обществе процессы и предугадывая необходимые направления правового регулирования», — комментирует он.

«Говоря об основных технологиях, которые влияют на работу юриста, необходимо в первую очередь обратить внимание на электронные правовые системы, которые, безусловно, помогают оперативно и полно анализировать действующее законодательство, правоприменительную практику. Позволяют оценить судебную практику, складывающуюся на территории всей Российской Федерации, — комментирует заведую­щий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС кандидат юридических наук Мария Бызова. — Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, аккумулирующая в себе колоссальное число сайтов, предоставляет безграничные возможности получения сведений, необходимых для осуществления юридической деятельности».

«Адвокаты и юристы пользуются различными программами, в Интернете находят судебную практику, законодательную базу и уже из этого строят свою защиту. В этом сегодня в первую очередь заключается помощь IТ-технологий», — говорит (бывший пермский, а теперь петербургский) адвокат Светлана Заяц.

«Безусловно, информатизация затрагивает юридическую сферу, огромное количество онлайн-курсов и вебинаров проводится по IТ-технологиям для юристов и их количество будет увеличиваться, — выражает своё мнение Булат Мухамеджанов, директор «Юраптеки» (проект по оказанию юридической помощи пострадавшим от врачебных ошибок).

Сегодня все, говорит он, и в том числе юристы, не могут представить себе жизнь без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Активно юридическими фирмами используются, по словам Мухамеджанова, чат-боты, которые упрощают и ускоряют работу команды, потому что есть возможность создать некие шаблоны ответов и сразу понять, из какой области вопрос от клиента, и не тратить время на его обработку.

Знатоки права или мастера кода?

Мария Бызова отмечает, что практика ежегодного набора и обучения студентов-юристов в РАНХиГС показывает, что демографический кризис 90-х годов не сказался на актуальности профессии юриста. Она по-прежнему популярна.

«Мы регулярно обобщаем поступающие к нам сведения по правоохранительным органам, органам госвласти и местного самоуправления, которые заявляют о вакансиях юристов. Ведём активную работу по оказанию помощи студентам в трудоустройстве. Картина на рынке труда свидетельствует о чрезвычайной востребованности, сложно назвать конкретное ведомство, которое было бы укомплектовано квалифицированными кадрами с юридическим образованием», — рассказывает она.

Если говорить о причинах нехватки кадров, то, конечно, по её словам, следует обратить внимание на большой, зачастую колоссальный объём работы, особые условия труда, которые далеко не все могут и готовы осилить, даже несмотря на достойную заработную плату.

По мнению Антона Серго, есть несколько причин, почему не хватает специалистов.

«В целом я бы связал их с началом СВО. Основной причиной я бы сейчас назвал дискредитацию интеллектуальной собственности в сфере авторского права, вслед за ней пошло угасание к интересу работы ИП/ИТ-юриста, вижу это по общению со студентами разных регионов нашей страны. Вторую причину я связываю с оттоком ИТ-специалистов и, соответственно, с необходимостью обслуживания их проектов по законодательству их текущего пребывания», — говорит Антон Геннадьевич.

Тем не менее, по его словам, хочется верить, что это временные проблемы и далее развитие современных технологий будет повышенно требовать высококвалифицированные юридические кадры, где «именно современный разносторонне развитый молодой специалист будет предпочтительнее опытного юриста, владеющего знаниями вчерашнего дня».

«Полагаю, что не так давно профессия юриста была ещё и несколько дискредитирована большим количеством учебных заведений, наспех занявшихся в последние десятилетия подготовкой юристов. В результате мы имеем много не всегда квалифицированных и отвечающих потребностям современного рынка специалистов», — отмечает Антон Серго.

По его словам, в условиях увеличивающейся конкуренции за высокую заработную плату от специалиста завтрашнего дня потребуется широкий кругозор, знание не только юриспруденции, но и, возможно, математики, работа с большими данными, современными метавселенными, дополненными и виртуальными реальностями, а также способность к постоянному самообучению.

«Увы, это реалии сего­дняшнего дня», — замечает он.

Рынок труда выдвигает новые требования к компетенциям современных юристов, и это обуславливает необходимость реформирования и юридического образования, считает Елизавета Мартьянова, доцент кафедры гражданского права и кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ.

У будущих юристов, по её словам, должны формироваться цифровые компетенции, поэтому в университете в учебные планы включаются профильные дисциплины. Например, на юридическом факультете ПГНИУ изучается цифровое право, право новых технологий, правовое сопровождение цифровых стартапов и др. В некоторые дисциплины включаются модули, посвящённые цифровизации.

Заменят ли людей роботы?

«К счастью или к сожалению, до этапа, когда юриста заменит робот, ещё далеко», — считает профессор Антон Серго.

Да, по его словам, автоматизированная система способна решать типовые задачи по заданным алгоритмам, но работа юриста — это прежде всего творчество и выход за пределы шаблонов/алгоритмов, это поиск баланса и справедливости. Машина, по его мнению, на это не способна.

«При этом, конечно, стоимость шаблонной работы юриста будет стремиться к нулю, оплачиваться будет творческая работа, требующая интеллекта и больших знаний. Бизнес всегда стремится получить лучшие услуги за меньшие деньги», — говорит эксперт.

По мнению Булата Мухамеджанова, если роботы и могут заменить юристов, то лишь частично.

«Работу человека-юриста в ближайшее время не заменить, потому что, с моей точки зрения, для клиентов важно живое общение, они должны видеть конкретного сопереживающего профессионала, а не машину. Поэтому я думаю, что человек-юрист ещё долго будет востребован клиентами», — говорит он.

Мария Бызова считает, что роботизация чревата большими рисками.

«Эти риски обусловлены тем, что эффективность работы таких ИТ-систем напрямую зависит от того, кто и каким образом будет разрабатывать и обеспечивать их программное обеспечение. Ну и, конечно, от угроз, посягающих на безопасность такого программного обес­печения. Полагаю, что потенциаль­ная польза искусственного интеллекта на юридичес­ком поприще (при этом необходимо отдельно обозначить и такую сферу, как судебная деятельность и обеспечение правосудия) несопоставима с возможными рисками для обеспечения состояния законности, реальной защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства», — отмечает она.

Есть вопросы, обращает внимание эксперт, которые носят исключительно оценочный характер, например, связанный с назначением уголовного наказания.

«Вынесение, к примеру, приговоров должно носить строго индивидуальный характер, основанный на оценке степени общественной опасности совершённого деяния, личности виновного лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Полагаю, что такая оценочная деятельность может быть реализована только живым, чувствующим, а возможно, и сочувствующим организмом, которым является, конечно, только человек, — уверена Мария Бызова.

В 2023 году произошло знаковое событие: в США робот-адвокат впервые был допущен к участию в процессе в качестве защитника.

«Однако это привело к развёртыванию широкой дискуссии об этико-правовых препятствиях к замещению юристов юнитами ИИ. Противники возможности допуска роботов к участию в юридической практике указывают на то, что роботы-юристы несовершенны и многократно ошибались в выборе применимых норм и стратегии защиты. Кроме того, вызывает обеспокоенность способность ИИ осмыслять аксиологические понятия, которыми изобилуют нормативные акты: добросовестность, разумность, справедливость и пр. Также отмечается недопустимость отхода от принципа человекоцентричности права, лишения юриспруденции «человеческого лица», — отмечают в ПГНИУ.

МНЕНИЕ

Татьяна Мещерякова, председатель Арбитражного суда Пермского края:



— Развитие цифровых технологий в эпоху информационного общества, обработка огромного массива данных, несомненно, указывает на необходимость внедрения искусственного интеллекта и в судебной системе.





Татьяна Мещерякова

В судах искусственный интеллект в основном решает вопросы, связанные с обеспечением судопроизводства и делопроизводства. Арбитражные суды на сегодняшний день располагают сервисами, которые обеспечивают возможность работы в цифровом пространстве.





В первую очередь, это Картотека арбитражных дел (КАД), обеспечивающая доступ ко всем судебным актам арбитражных судов, что позволяет полностью отслеживать движение по рассмотрению дела. Функционирует сервис подачи документов в электронном виде через систему «Мой Арбитр». Количество подаваемых документов в электронном виде ежегодно растёт: если в 2019 году в Арбитражный суд Пермского края поступило через систему «Мой Арбитр» в электронном виде 103,6 тыс. документов, то за 11 месяцев 2024 года поступило 245 тыс. документов. Помимо этого, стороны практически по всем делам имеют возможность знакомиться со всеми материалами судебного дела в электронном виде.





Уже на протяжении нескольких лет в судах ведётся работа по созданию электронного архива. В него автоматически попадают материалы дела, направленные сторонами через систему «Мой Арбитр». Сведения, представляемые в суд на бумажных носителях, подлежат сканированию и размещению в КАД.





Востребованной является возможность участия в судебных заседаниях в режиме веб-конференции и видеоконференц-связи. Веб-конференции (онлайн-заседания) — это достаточно новый сервис, активно набирающий популярность: по данным Арбитражного суда Пермского края, в 2021 году было проведено 5866 онлайн-заседаний, а в 2024-м — уже 12 867 онлайн-заседаний.





Распределение дел между судьями осуществляется в автоматизированном режиме с учётом их специализации и нагрузки. В работе находится электронное извещение лиц и выдача исполнительных листов в электронном виде. В дальнейшей перспективе искусственный интеллект сможет стать помощником судьи в правовой оценке доказательств, например, в определении юридических свойств сделки по форме, дате и подлинности подписи, определении пропуска срока исковой давности на обращение в суд, медиабельности спора, вычислении сфальсифицированных доказательств. Кроме того, по делам, где отсутствует спор о праве, возможна подготовка искусственным интеллектом проектов судебных приказов.





При этом возникает ряд вопросов его применения с учётом роли судьи в рассмотрении дела, который не только учитывает положения законодательства, но и даёт оценку доказательств с учётом справедливости, гуманности и добросовестности, что искусственному интеллекту не под силу. Кроме того, дискуссионным является вопрос о независимости и самостоятельности судей с учётом того, что результаты работы искусственного интеллекта будут основаны на задачах, поставленных перед ними инженерами-программистами.





С точки зрения кадрового обеспечения, дефицит высококвалифицированных кадров, обладающих определёнными знаниями и навыками в том числе в сфере информационных технологий, это общая проблема, которая не может быть решена одномоментно. В то же время, включение в программы новых дисциплин, расширение производственных практик, целевое обучение оставляет надежду на получение положительных результатов.

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