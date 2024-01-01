Елена Кварталова «Личный опыт — это то,что нельзя заменить» Поделиться Твитнуть

В наше время, когда технологии активно развиваются и находят применение в самых разных сферах, многие задаются вопросом: может ли искусственный интеллект заменить человека в такой сложной области, как юриспруденция? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Несмотря на растущую популярность автоматизированных юридических сервисов, позволяющих найти информацию по запросу, полностью заменить профессионального юриста, на мой взгляд, пока невозможно.

Каждая ситуация, с которой обращается клиент, уникальна и требует индивидуального подхода. Ответы, которые дают автоматизированные сервисы или поисковые запросы, зачастую носят общий характер и не учитывают всех нюансов конкретной ситуации.

Человеку в результате может потребоваться самостоятельно разобраться в полученной информации, выискивать из общего объёма найденной информации ответ на то, что подходит именно для его случая. А это, как правило, затратно по времени, не всегда удобно и эффективно.

Кроме того, ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, всё-таки носит больше вероятностный характер и основан на тех данных, которым он «обучен». А с учётом постоянно меняющегося законодательства и судебной практики отследить корректное формирование ответа на поставленный запрос — задача не из лёгких.

Однако это не означает, что технологии не играют важную роль в юридической практике. Наоборот, современные юристы и адвокаты активно используют IT-технологии для повышения качества своих услуг. Но пока это касается автоматизации части работы, связанной, например, с массовыми и шаблонными исками по простым и стандартным, типовым делам, при условии, что в компании настроена внутренняя CRM-система.

Но даже с такими инструментами опыт и квалификация юриста остаются ключевыми факторами успеха.

Личный опыт — это то, что нельзя заменить. За 20 лет работы в этой сфере я столкнулась с различными ситуациями и вопросами, требующими глубокого понимания.

Человеческий фактор в юридических услугах будет оставаться важным ещё долго. Клиенты нуждаются не только в знаниях и навыках, но и в поддержке и доверии, которые может дать только живой человек.

В ближайшем будущем юриспруденция, безу­словно, станет более технологичной, но роль человека в этой области по-прежнему останется значимой. Искусственный интеллект может помочь с рутинными, типовыми и шаблонными задачами, но сложные юридические вопросы, требующие тонкого понимания и человеческого подхода, по-прежнему будут решаться профессионалами.

В конечном итоге сочетание опыта юристов и возможностей современных технологий создаст идеальные условия для предоставления качественных юридических услуг. Это поможет сократить время и повысить эффективность работы, что в итоге приведёт к лучшим результатам для клиентов. Важно помнить, что технологии — это всего лишь инструменты, а настоящая ценность заключается в знаниях, опыте и человечности, которые юрист приносит в каждую ситуацию.

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