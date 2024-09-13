Надежда Пронина партнёр, руководитель «ЮКЕЙ-Юридический консалтинг» «Несмотря на внедрение ИИ, работа юриста продолжает требовать высокой квалификации» Поделиться Твитнуть

Безусловно, развитие IT-технологий затрагивает и юридическую деятельность. При сопровождении судебных споров мы уже все активно пользуемся сервисами электронного правосудия, ГАС РФ «Правосудие», «Кейсбук». При работе по градостроительным и земельным проектам используем сервисы Публичной кадастровой карты Росреестра, электронные базы ГИСОГД, ФГИС ТП, АВЕРС и др.

Я даже не говорю о программах, внедряемых для управления самой юридической фирмой (департаментом). Все эти технологии повышают эффективность юридической функции, но при этом требуют от юристов дополнительных навыков работы с этими системами. Не все современные IT-инструменты требуют финансовых издержек, многое для этого реализуется на государственном уровне. Но если говорить о юридическом бизнесе, то, конечно, как и в любом ином, финансовые затраты на IТ-инфраструктуру необходимы и их размер зависит от стратегии фирмы.

Роботы-юристы, смарт-контракты — конечно, это очень прорывные технологии, но это чётко описанные программным кодом алгоритмы действий сторон, вступающих в определённые типовые правоотношения, возможные в единой среде (инфраструктуре). Безу­словно, может быть большее количество типовых сделок, которые уже не нужно каждую в отдельности отдавать на анализ юристам, и это закономерное развитие любого процесса. Но ведь мы взаимодействуем не в одной среде, а в разных условиях, с разными целями, в изменяющемся правовом пространстве и т. п. Поэтому, несмотря на внедрение элементов искусственного интеллекта и автоматизации многих процессов, работа юриста продолжает требовать высокой квалификации. Сегодня если нет высокой квалификации, то не будет и работы.

Если говорить о кадровой проблеме, то я бы не связывала её с демографическим кризисом. Я вижу её в другом: сегодня реально мало молодых людей, даже поступающих в юридические вузы, которые хотят быть юристами. Многие не понимают сути этой профессии, многие не хотят учиться всему, что необходимо для получения высокой квалификации. У нас есть чёткое понимание, что учиться на врача очень сложно, но почему-то существует мнение, что учиться на юриста легче, и результат этого легкомысленного отношения к получению образования — неоправданные ожидания и кажущаяся непопулярность профессии. Но чтобы сегодня быть успешным, юрист должен быть высококлассным специалистом.

Сегодня всё это можно понять, анализируя, как организован и представлен юридический бизнес в Пермском крае, других регионах, в Москве, Санкт-

Петербурге. Посмотрите на рейтинги юридических фирм: федеральные компании объединяют десятки парт­нёров и сотни практикующих юристов, оборот таких юридических компаний иногда превышает миллиарды рублей. Лично меня это вдохновляет, и я не считаю профессию юриста непопулярной. Другой вопрос, как добиваться этого. И здесь, безусловно, важно понимание твоей личной стратегии как юриста, того, с кем ты и чем хотел бы заниматься. И если ты в юридическом бизнесе, то важно думать и вкладываться в развитие фирмы. Мы начали юридический бизнес «ЮКЕЙ» в 2004 году, в этом году отметили 20-летний юбилей. Конечно, можно сказать «круто», но это прошлое, и если не думать о будущем, то тогда лучше красиво закончить. Но мы думаем иначе.

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