Александра Пермякова Арбитражный суд Пермского края провёл около 13 тысяч онлайн-заседаний за год Возможность участия в судебных заседаниях в режиме веб-конференции и видеоконференц-связи является востребованной в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Веб-конференции становятся популярными в Пермском крае. Об этом «Новому компаньону» рассказала председатель Арбитражного суда Татьяна Мещерякова.

Веб-конференции или онлайн-заседания — это достаточно новый сервис, активно набирающий популярность.



Возможность участия в судебных заседаниях в режиме веб-конференции и видеоконференц-связи является востребованной в Пермском крае.







По данным Арбитражного суда Пермского края, в 2021 году было проведено 5 866 онлайн-заседаний, а в 2024-м — уже 12 867 онлайн-заседаний.





Ранее «Новый компаньон» писал о том, что цифровизация и технологизация изменили вектор развития многих сфер, в том числе привели к трансформации юридической деятельности.



«Развитие цифровых технологий в эпоху информационного общества, обработка огромного массива данных, несомненно, указывает на необходимость внедрения искусственного интеллекта и в судебной системе», — считает Татьяна Мещерякова.

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