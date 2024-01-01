Алёна Бронникова Долгострой на Старцева, 143 в Перми ввели в эксплуатацию Жильцы начали получать ключи от своих квартир Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Долгострой по ул. Старцева, 143 — ЖК «Авиатор» в Перми получил заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов и проектной документации. Как сообщает Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края, Инспекция госстройнадзора выдала документ 5 декабря.

Отмечается, что получение ЗОС включает в себя проведение экспертиз и комплексных проверок. Власти Прикамья 10 декабря сообщили, что дом сдан, и первые дольщики уже получили ключи от квартир.

Напомним, разрешение на строительство 21-этажного многоквартирного дома ООО «Авиатор-3» получило в 2015 году. Планировалось, что дом сдадут в эксплуатацию в 2018-м, однако застройщик не исполнил свои обязательства. Решение о достройке было принято в 2021 году, разработанный проект получил положительное заключение госэкспертизы.

В апреле 2023 года был выбран подрядчик по завершению долгостроя. Им стало ООО «ТехСтрой». Работы оценили почти в 875 млн руб. Общая площадь жилого здания составляет более 28 тыс. кв. м. Завершения строительства ожидал 361 человек. Осенью 2024-го прокуратура взяла на контроль достройку проблемного дома.

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