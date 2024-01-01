Елена Синица Прокуратура взяла на контроль достройку дома на улице Старцева, 143 в Перми На сегодняшний день на объекте завершается отделка внутренних помещений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура взяла на контроль достройку дома по ул. Старцева, 143 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В ведомстве сообщили, что прокурор Свердловского района Перми Александр Гисс совместно с и.о. главы администрации района Александром Коротких посетили строительную площадку этого многоквартирного дома.

Застройщик доложил о проделанной работе, также в ходе выезда проведён осмотр территории. На сегодняшний день на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводится благоустройство.





Вопросы завершения строительства проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию находятся на контроле надзорного органа.

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