Проблемный дом на улице Старцева в Перми достроит ООО СК «ТехСтрой» Договор с подрядчиком уже заключён Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края

Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края заключён договор с пермской компанией ООО СК «ТехСтрой» о завершении проблемного дома по ул. Старцева, 143 в ЖК «Авиатор» в Свердловском районе Перми. Об этом сообщили в минстрое Прикамья.

Напомним, разрешение на строительство 21-этажного дома было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Планировалось, что дом сдадут в эксплуатацию в 2018 году, однако застройщик не исполнил свои обязательства.

В 2021 году было принято решение о достройке дома. Был разработан проект, который получил положительное заключение госэкспертизы.

В апреле 2023 года был объявлен конкурс на выбор подрядчика. Работы оценили почти в 875 млн руб.

В краевом минстрое отмечают, что это второй по количеству квартир дом, принятый в регионе к достройке. В нём будет 340 квартир. Общая площадь жилого здания составляет более 28 тыс. кв. м.

Закончить работы на объекте подрядчик должен за 17 месяцев.

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