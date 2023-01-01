Достройку дома по улице Старцева, 143 оценили в 874,8 млн рублей Прежний застройщик ООО «Авиатор-3» был признан банкротом в августе 2020 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края

Объявлен конкурс на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта по адресу Пермь, ул. Старцева, 143 (многоквартирный дом в ЖК «Авиатор»). Об этом сообщили в Региональном фонде защиты прав дольщиков.

Приём заявок на участие продлится до 17 апреля, подведение итогов — 20 апреля. Начальная (максимальная) цена составляет 874 891 211,98 руб. Общая продолжительность завершения строительства — 17 месяцев.

Напомним, ООО «Авиатор-3» (прежний застройщик дома) Арбитражным судом Пермского края в августе 2020 года был признан банкротом.

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