Михаил Суслов Краевой арбитраж признал компанию-застройщика пермского ЖК «Авиатор» банкротом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Авиатор-3» — компанию-зайстройщика долгостроя на ул. Старцева, 143 Об этом говорится на сайте краевого минстроя.

Теперь Федеральный фонд защиты дольщиков займётся восстановлением прав граждан, которые приобрели квартиры в проблемном доме.

В минстрое Прикамья отмечают, что направили ходатайство в фонд ещё в феврале, однако начать работу тот не мог, так как застройщик не был признан банкротом. Сейчас необходимое условие соблюдено, и в течение шести месяцев фонд должен принять решение о достройке дома или выплате компенсаций дольщикам.

Чтобы ускорить процесс принятия решения федеральным фондом, дольщикам необходимо как можно скорее включить в реестр кредиторов ООО «Авиатор-3». Для этого нужно обращаться к конкурсному управляющему банкротной организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.