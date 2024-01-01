Александра Пермякова Минздрав Прикамья дал ответ о ситуации с девочкой, в теле которой медики оставили катетер Следком проводит проверку после выхода сюжета на федеральном канале Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Минздраве Пермского края утверждают, что в результате обследования девочки данных об инородном тело не было получено.





Девочке нужно регулярно принимать препараты для разжижения крови. 20 млн руб. потребовала мама в качестве компенсации и на проведение комплексного обследования дочери. Жизнь трёхлетней девочки висит на волоске. Мама ребёнка рассказала журналистам, что в 2021 году в Березниках во время лечения новорожденной дочери оторвался катетер : силиконовая трубка блуждает по кровеносным сосудам и сместилась к сердцу. Удалить трубку, как прозвучало в программе, почти невозможно. Время упущено: её не разглядеть даже с помощью самого современного оборудования, катетер оброс клетками организма.Девочке нужно регулярно принимать препараты для разжижения крови. 20 млн руб. потребовала мама в качестве компенсации и на проведение комплексного обследования дочери. Жизнь трёхлетней девочки висит на волоске.





В Минздраве Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что они в курсе этой истории.





«В середине 2023 года пациент находился на госпитализации в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. По результатам проведенного в федеральном центре обследования, данных об инородном тело не получено. По заключению врачебного консилиума рекомендовано динамическое наблюдение кардиолога по месту жительства. В настоящее время пациент находится дома в удовлетворительном состоянии, продолжает наблюдаться у кардиолога. Жалоб у пациента нет, самочувствие удовлетворительное», — ответил Минздрав Пермского края в ответ на запрос «Нового компаньона».

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