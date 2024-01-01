Глава СК ждёт доклад по ситуации с ребёнком, в теле которого врачи оставили катетер Новорождённая девочка стала жертвой врачебной ошибки Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по случаю врачебной ошибки в Пермском крае, когда в теле ребёнка медики оставили катетер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК заинтересовался ситуацией после выхода сюжета на федеральном телеканале. Информация об инциденте стала известна из программы «Человек в праве» на НТВ. Как рассказала журналистам мама ребёнка, в 2021 году в больнице Березников в ходе лечения катетер оторвался и сместился к сердцу ребёнка. В связи с этим сейчас девочке надо регулярно принимать препараты для разжижения крови.

За врачебную ошибку мама пострадавшего ребёнка потребовала 20 млн руб. в качестве компенсации и на проведение комплексного обследования дочери.

В Пермском крае следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования дела.

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