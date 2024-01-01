Глава СК ждёт доклад по ситуации с ребёнком, в теле которого врачи оставили катетер
Новорождённая девочка стала жертвой врачебной ошибки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по случаю врачебной ошибки в Пермском крае, когда в теле ребёнка медики оставили катетер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК заинтересовался ситуацией после выхода сюжета на федеральном телеканале. Информация об инциденте стала известна из программы «Человек в праве» на НТВ. Как рассказала журналистам мама ребёнка, в 2021 году в больнице Березников в ходе лечения катетер оторвался и сместился к сердцу ребёнка. В связи с этим сейчас девочке надо регулярно принимать препараты для разжижения крови.
За врачебную ошибку мама пострадавшего ребёнка потребовала 20 млн руб. в качестве компенсации и на проведение комплексного обследования дочери.
В Пермском крае следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования дела.
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