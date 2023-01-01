Глава СКР запросил у пермских следователей доклад по «делу врачей» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчёт о расследовании уголовного дела, возбужденного по поводу оставленного катетера в сердце младенца медработниками в Пермском крае. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на приёмную руководителя ведомства.

Бастрыкин потребовал, чтобы руководитель СКР по Пермскому краю в подробностях доложил о промежуточных результатах расследования и о данных экспертизы по данному делу.

Речь идет о ребёнке, родившимся недоношенным в Березниках.

Для того, чтобы он набирал вес, в больнице ему был установлен катетер, который порвался менее чем через сутки, а в вене остались фрагменты силиконовой трубки. Один из осколков катетера попал в легочную артерию, а затем в сердце. До того, как катетер оказался у сердца, его не пытались извлечь из вены, рассказали о произошедшем в СК РФ.

Александр Бастрыкин обратил внимание на данное дело после того, как в СМИ появились публикации с обращением матери маленькой девочки. Она утверждает, что не видит результатов расследования по возбужденному в марте 2023 года уголовному делу. Женщина настаивает на некачественном оказании медицинских услуг.





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